Franziska Weisz: Wenn’s läuft, dann läuft’s

„Es ist ganz schön viel zu tun“, sagt Franziska Weisz, die der KURIER bei einer Taxifahrt durch Berlin erreicht. Die Schauspielerin dreht zwar derzeit in München eine Dramaserie namens „Juni“, aber wenn „Der Schwarm“, eine Serie, in der die 42-Jährige mitspielt, schon einmal bei der Berlinale Premiere feiert, darf man sich das natürlich nicht entgehen lassen. Und so reiste sie an ihrem drehfreien Tag nach Berlin. Um zu feiern.

Bei „Der Schwarm“ handelt es sich übrigens um eine sechsteilige Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller über die Rache des Meeres an der zerstörerischen Menschheit, die heute, Montag, um 20.15 auf ORF1 startet (der KURIER hat bereits berichtet). Regie führte dabei u. a. eine andere Österreicherin, nämlich Barbara Eder.

„Bei dieser internationalen Produktion mitwirken zu können, war für mich fantastisch und ein großes Glück. Denn ich war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auch gerade in Wien für ,Tage, die es nicht gab’. Netterweise hat mir die Produktion eine kurze Pause gegeben, in der ich nach Rom fliegen konnte, wo ,Der Schwarm’ u. a. gedreht wurde. Es war unglaublich schön, endlich wieder mit Barbara Eder drehen zu dürfen. Und dann war da auch noch der Produzent und Emmy-Preisträger Frank Doelger, der für ,Game of Thrones’ mehrfach ausgezeichnet wurde“, ist Weisz begeistert.

Gerne erinnert sie sich zurück an das Zusammenspiel mit Cécile de France, „mit der ich bei ,Der Schwarm’ die meisten Szenen gedreht habe. Sie ist fantastisch. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Sie ist nicht nur smart und witzig, sondern auch wahnsinnig talentiert, und bildschön“, schwärmt Weisz, die an der Seite der belgischen Schauspielerin als Ärztin zu sehen ist. „Bei mir landen Patienten mit zahlreichen seltsamen Symptomen. Ich versuche diese medizinischen Rätsel mit Cécile de France zu lösen.“