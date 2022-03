"Der Tag der Wahrheit": Wie es in der Formel 1 weitergeht

KURIER: Frau Schlager, mit welchen Erwartungen gehen Sie in die MotoGP Saison? Der „Doktor" Valentino Rossi ist zum ersten Mal nicht mehr als Fahrer dabei. Wie wird sich die Sportart weiterentwickeln?

Andrea Schlager: Es ist eine komplett neue Ära, in die wir reingehen, das hat sich über die letzten Jahre abgezeichnet. Ich glaube, dass es gut ist, dass es jetzt einen Wechsel gibt. Valentino Rossi bleibt aber weiterhin dabei, der hat sein eigenes Team, da sind alle höchst motiviert. Er wird immer die MotoGP bleiben. Und ich glaube, das ist auch besser als in den letzten Jahren, in denen er hinterher gefahren ist. Natürlich ist jetzt die Frage: Wer ist der nächste Anwärter? Ganz kannst du nicht in diese Fußstapfen treten. Aber wer ist der nächste Platzhirsch? Und da bieten sich einige an. Jetzt ist es natürlich spannend. Kommt Marc Marquez wieder zurück, so wie er es zeigen konnte, bevor er dann die Augenverletzung gehabt hat. Oder ist es Fabio Quartararo oder ist es einer von den Jungen? Da kommen extreme Talente nach. Wir haben fünf Rookies in dieser Saison, was sehr viel ist in einem Jahr. Und ich kann sagen: Da sind echte Typen dabei, die schnell sein werden, aber uns auch abseits der Rennstrecke sehr viel Freude bereiten werden, weil die echt gute Typen sind. Also eine neue Ära und es wird cool. Da wird sich vieles abspielen.

Andreas Gröbl: Ich beobachte die MotoGP mit glänzenden Augen. Ich finde, dass Christian Brugger und Alex Hofmann eigentlich genauso eine ROMY-Nominierung verdient hätten, die machen einen Mörderjob für ServusTV, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Ich bin selber ein Riesenfan, würde mir das aber nicht zutrauen, weil ich über das Fansein nie hinausgekommen bin. Ich habe schon Wayne Rainey und Kevin Schwantz zugeschaut, gerade, dass ich Giacomo Agostini nicht mehr fahren gesehen hab'. (Lacht) Aber mich hat es immer wahnsinnig fasziniert und die MotoGP hat genau das, was der Formel 1 eine Zeit lang gefehlt hat. Diese Typen zum Angreifen. Es war eine Zeit lang in der Formel 1 sehr klinisch, von Konzernen dominiert. Jetzt ist es wieder besser, wir haben ein paar gute Typen dabei. Vielleicht ist das, was in der MotoGP passiert ist, auch ein bissl ein Vorgeschmack darauf, was in der Formel 1 in den nächsten Jahren kommt. Du hattest da einen Serienweltmeister, der alles kaputt gesiegt hat. Alle haben gesagt: Ach wie fad, schon wieder der Marquez. Und auf einmal passiert was - wobei ich das niemandem in der Formel 1 wünsche - und auf einmal ist das komplett durchgemischt. Wir hatten mit Joan Mir einen Spanier, mit dem keiner als Weltmeister gerechnet hat und gleich drauf mit Fabio Quartararo einen Franzosen . Und das kann in der Formel 1 genauso passieren.

KURIER: Wie könnte es in der Formel 1 weitergehen?

Andreas Gröbl: Es kann niemand sagen, ob wir nach der langen Hamilton-Ära jetzt eine Verstappen-Ära bekommen. Vielleicht ist es aber auch heuer der Leclerc von Ferrari. Wer weiß, was so kommt? Ferrari hat einen wirklich guten Test abgeliefert, auch was die Haltbarkeit angeht. Sie sind Geheimfavorit für die kommende Saison. Wiewohl es noch sehr früh ist, zu spekulieren.

KURIER: Inwieweit ist die Vorbereitungsphase für die Journalisten wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Saison laufen könnte?

Andrea Schlager: Ich glaub, der Andi hat gar keine Vorbereitungsphase, sondern lebt das ganze ununterbrochen seit vielen Jahren. Er ist ein wandelndes Lexikon.

Andreas Gröbl: Ich verfolge das intensiv seit Niki Laudas Zeiten. Es gibt auch keine Winterpause. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir nach dem letzten Grand Prix den Fuß vom Gas genommen haben. Im Gegenteil. Es ist zwar ein bissl erholsam für uns, dass wir Zeit haben, die Dinge ordentlich vorzubereiten, aber das ist jetzt nicht: Liegestuhl und Malediven. Du hast einfach so viel Informationen heute. In Wahrheit beneide ich den Heinz Prüller, der uns ja 40 Jahre lang alles erzählen konnte. Es wusste niemand was drüber, es gab kein Internet, kein Wikipedia. Der Heinz hat behaupten können, dass die Tante von Carlos Reutemann einen Hundefrisiersalon in Tokio eröffnet hat, es hat eh keiner überprüfen können. Heute ist alles so öffentlich. Jeder Fahrer hat einen Social-Media-Account, jedes Team hat eine PR-Maschinerie, die Geschichten produziert. Und als Journalist da on top zu bleiben, ist unheimlich schwer. Ich bewundere ja die Andrea, die das in MotoGP und Formel 1 schafft. Da wäre ich zu faul dazu.