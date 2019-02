Wo das Nichts ganz viel wird: Sieben spektakuläre Wüsten

Oase von Skoura: Das kleine Paradies am Rande der Sahara

Auf dem Weg in das kleine Oasen-Dörfchen Skoura in Marokko lohnt es sich, ein wenig Zeit für die schönsten Kasbahs des Landes einzuplanen. Die ehemaligen Festungen aus Stampflehm thronen über dem Tal und bieten eine atemberaubende Aussicht. In Skoura, dem kleinen Paradies am Rande der Sahara, gibt es außerdem einige Berberschlösser und Burgen zu besichtigen. Falls es in der Steinwüste zu warm wird, spenden die palmenübersäten Oasengärten, die zum Wandern in angenehmer Stille einladen, den notwendigen Schutz.