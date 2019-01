Reisen im Land des Turkmenbashi 

Spektakuläre Überreste alter Kulturen findet man mitten in der Wüste im 5000 Jahre alten Dehistan und in Nisa, einst Parther-Residenz, mittlerweile UNESCO-Welterbe. Bei weitem jünger sind zwei großartige Moscheenkomplexe: jener in Geok Depe, und die erst 2004 errichtete größte Moschee des Landes in Kiptschak.