Von Wüsten, Fiestas und gutem Essen

Seine Bekanntheit verdankt das Hotel Perla aber weniger seiner vorzüglichen Küche als einem weltberühmten Gast: Ernest Hemingway hat regelmäßig hier genächtigt, um dem Stiertreiben zuzuschauen. Vom kleinen Balkon seines Hotelzimmers konnte er direkt auf die Estafeta blicken: Das ist jene Gasse, durch die im Juli jeden Jahres die Stiere zur Arena getrieben werden. Männer in der typischen weißen Tracht mit roten Halstüchern rennen mit den Stieren mit. Diese lebensgefährliche Hatz zieht Tausende Besucher nach Pamplona. Wer so einen guten Blick wie Hemingway auf dieses Treiben haben will, sollte sich schon jetzt darum kümmern, denn die Plätze sind rar. Man muss aber nicht gleich im Hotel Perla übernachten, um das Stier-Treiben zu beobachten, man kann auch Balkone in den Häusern entlang der Estafeta buchen. Das Spektakel ist bei den Einwohnern von Pamplona zwar durchaus umstritten, wegzudenken ist es aber auch nicht mehr. „Gibt es bei einer Stier-Hatz mal Verletzte, sagen die Einwohner: Das gehört verboten. Gibt es keine Unfälle, sagen sie: Es war langweilig“, beschreibt ein Touristenführer den gespaltenen Zugang .

Gewidmet ist der Lauf jedenfalls – wie könnte es in Spanien anders sein – einem Heiligen: San Fermin. In Gedenken an ihn werden nicht nur die Stiere durch die Gasse getrieben, es wird auch gefeiert bis zum Umfallen. Und das nicht nur einmal im Jahr. Im September gibt es in Pamplona ein zweites San Fermin-Fest; dieses Mal ohne Stiere, dafür aber mit Riesen. Die bunt bemalten Holzfiguren werden dann unter viel Getrommel und Musik Tag und Nacht durch die Stadt getragen.

An Schlafen ist an den Tagen des „kleinen San Fermin-Festes“ nicht zu denken. Wenn Spanier feiern, dann sind alle auf den Straßen: Es wird getanzt, gesungen – alles dicht an dicht. Umfallen geht da ohnehin erst weit nach Mitternacht.

Wem Pamplonas Fiestas zu groß sind, der kann auch in eines der wunderschönen mittelalterlichen Dörfer Navarras – Olite oder Puente de la Reina – flüchten. Auch sie feiern Stierhatz und Heilige. Und wem auch das zu viel wird, der kann wieder einen Tag in die Wüste zurückkehren.