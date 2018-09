Wie sich Innsbruck zur wichtigen Bike-City etabliert

Im Frühjahr, wenn hoch droben noch Schnee liegt, nutzen diese sportlichen Gäste das flache Inntal, um sich in Form zu bringen. Längst passt auch die Infrastruktur mit Radhotels mitten in der City und einer großen Auswahl an Fachgeschäften.

Bei Mountainbikern hat Innsbruck dank eines ausgefeilten Konzepts schon seit einiger Zeit einen guten Namen. Den Beginn des Bike-Booms haben sie in Tirols Hauptstadt zuerst verschlafen. Singletrail-Ausbau und Mountainbikeparks haben andere Tourismusorte, auch in unmittelbarer Umgebung, bereits vor Jahren initiiert und forciert. Aber in Innsbruck mit seinen knapp 30.000 Studenten und entsprechend vielen einheimischen Radsportlern, ist der Druck in den vergangenen Jahren sehr groß geworden.