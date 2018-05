Gemütlicher Velo-Wahnsinn in Wels

Wels ist eine Stadt, in der diese Art von „gemütlich“ Radfahren zelebriert wird und ganz offenkundig Kultur hat – auch wenn hier am 14. Juli 2018 die Österreich-Rundfahrt endet. „Gemütlich“ bedeutet da zwar durchaus, dass man auf einer Runde von 80 Kilometern bergauf, bergab einen Schnitt von über 28 km/h hinlegt – aber dankenswerter Weise hat ja jeder Wind auch einen Schatten in dem man es sich „gemütlich“ einrichten kann. Und es ist dabei keineswegs so, dass man seine Fahrgefährten nur von hinten kennenlernt. Da landet man mal neben einem Arzt, neben einem Pensionisten, neben äußerst witzigen Junioren-Rennfahrern, neben einer Gastronomin oder neben einem Großbäcker.

Das feine daran: Aus Wels ist man rasch einmal raus – nicht, dass man aus dieser Stadt fliehen müsste, aber als Radfahrer lässt man Ballungsräume ja eher gerne hinter sich und gibt sich der Landschaft hin. Und die ist rund um Wels wirklich beschaulich. Ob man in Richtung Süden fährt, in die Umgebung des Stifts Kremsmünster, nach Norden in Richtung Donau oder nach Westen oder Osten: Hügelland, keine langen mühsamen Anstiege, aber auch keine öden Ebenen, wenig Verkehr auf den vielen gut asphaltierten Güterwegen auf denen es sich fein dahinziehen lässt und wo nur Hasen am Wegesrand diesen mit Genuss begangenen Akt der Selbstgeißelung mit verwunderten Blicken kommentieren.

Schlicht eine atemberaubende Landschaft kann man da in alle Himmelsrichtungen schwitzend erkunden und sich dabei den Wind um die Nase pfeifen lassen. Belohnt wird man oben auf diesen Mugeln mit atemberaubenden Ausblicken, unten zwischen den Hügeln mit frischer Waldluft und sowohl oben als auch unten wie auch in der Ebene mit äußerst sympathischen Mitfahrer/Innen. Astrid ist so eine – so eine aber, wo man sich beim Anblick ihrer Waden als blutiger Amateur gerne doch noch einen zweiten Müsliriegel in den Bauch stopfen würde. Nach dem Motto: „Sicher ist sicher.“ Als zum Fatalismus neigender Realist könnte man auch sagen: „Da würden auch die Familienpackung Müsliriegel, Iso-Wasser und Wadensalbe nix helfen.“ Aber Astrid lacht viel, nennt sich selbst „ein bisschen wahnsinnig“ und ist bei den Bergen – drei Mal darf man raten – vorne. „Soll ja Spaß machen“, sagt Astrid dann aber lachend und spricht damit aus, was das Grundmotto dieser Fahrten ist. Und Spaß macht es. Vor allem auch das Stillen des Heißhungers danach.