White Pearl Mountain Days: Ibiza-Feeling in Salzburgs Bergen

Anreise: Aus Richtung Wien: Ausfahrt Wals/Lofer (A1)– Bad Reichenhall (B21) – Lofer (B178) – Saalfelden (B311) – in Maishofen weiter in Richtung Saalbach-Hinterglemm (L111). Aus Richtung Graz: Ausfahrt Selzthal (A9) – Eben (B320)– Bischofshofen (A10) – Zell am See (B311) – in Maishofen weiter in Richtung Saalbach-Hinterglemm (L111).

Öffentlich: Mit dem Zug bis Zell am See, danach mit dem Bus nach Saalbach-Hinterglemm oder individuell mit Shuttle-Service.

Übernachten: Mama Thresl (Sonnberg 252, 5771 Leogang, 06583/20 800) Das Doppelzimmer gibt es ab 70 Euro pro Person und Nacht. Mehr Infos unter mama-thresl.com

Festival: Eintritt frei für alle Urlauber im Skigebiet „Saalbach-Hinterglemm- Leogang-Fieberbrunn“. Zwischen 15. und 31. März 2019 werden unzählige DJs 33 Locations am Tag und bei Nacht mit elektronischer Tanzmusik bespielen. Bereits bestätigt: Möwe, Graham Candy, Tom Novy, Tocadiso, Moguai, Chasing Kurt, Richard Judge, Karotte.

Auskunft: Die White Pearl Members Card ist im „Ixxalp-Büro“ erhältlich (Dorfstraße 437, Hinterglemm) oder direkt in der jeweiligen Location, 06541/6640.

– Tourismusverband Saalbach- Hinterglemm, 06541/6800-68.