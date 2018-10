Last minute: Fünf Reise-Tipps für den Herbst

Wein

Die Weinlese an der niederösterreichischen Donau hat wegen des warmen Sommers heuer so früh wie nie begonnen. Wer die Trauben selbst ernten will, hat in der Wachau von 1.–12. Oktober noch die Möglichkeit: Dabei sein, die Stimmung erleben, Wissenswertes direkt beim Winzer erfahren und mit dem Kellermeister fachsimpeln kann man z. B. wochentags bei der Weinlese des Wachauer Weinguts Lagler. www.donau.com/weinherbst