Sardinien: Der Himmel für anspruchsvolle Genießer

Mittags lockt aber auch das kleine, feine Strandlokal direkt am Meer zum Lunch oder zum Kaffee. Hier lässt es sich während der großen Mittagshitze am besten aushalten. Das Design des Lokals erinnert an jenes im Foyer des Hotels. Sardische Handwerkskuns, viel Geschmack und Liebe zum Detail verfehlen ihre Wirkung generell in der Hotelanlage nicht.