Warschau: melancholisch - und trotzdem schön

Europa

Die Stadt ist voller Mahnmale. An jeder Ecke, jeder Hausmauer, jederGedenkstätte sticht das P mit dem Anker ins Auge – als Symbol für das Selbstverständnis der Gegenwehr unter unmenschlichen Bedingungen. Ebenso wie die erhaltenen Teile jener Ziegelmauern, die einst das Warschauer Getto begrenzten. Jenes Stadtteils, der für den Irrsinn der Endlösung in der Judenfrage steht wie kein anderer in. Und in dem in der Ulica Próżna noch eines der heruntergekommenen Getto-Häuser mit mystischem Hinterhof zu besichtigen ist.

So groß wie der neunte Wiener Bezirk war das Getto. Rund 45.000 Menschen leben heute in Wien Alsergrund. Bis zu 450.000 Menschen mussten damals auf dem selben Wohnraum vegetieren. Von den sechs Millionen getöteten Juden waren drei Millionen Polen. Das alles und viel mehr zur Geschichte einer Stadt und eines Landes ist in zwei grandiosen Museen zu sehen. Orte der Dokumentation, der interaktiven Begegnung mit Totalitarismus und Tötungswahn. Das jüdische Museum (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), 2014 fertiggestellt, ist das größte seiner Art in Europa. Das Museum des Widerstands (Muzeum Powstania Warszawskiego) möglicherweise das spektakulärste. Nicht nur wegen der Exponate, Bilder und Dokumente, sondern auch wegen der präzisen Aufarbeitung der Geschichte und des völligen Verzichts auf Zorn und Gehässigkeit. Keine Spekulationen. Nur Fakten. Wer den Willen hat, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen, sich von Filmen, Fotos und Literatur auf dem steinigen Weg der Vergangenheitsbewältigung begleiten zu lassen, muss die Reise in die polnische Hauptstadt beinahe als Pflicht sehen.

Dieser Text ist die Kurzversion einer Reportage, erschienen beim journalistischen Projekt www.michael-hufnagl.com