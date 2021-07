Spritztour zum Grünen Veltliner

Die Bewohner der nahen Gemeinde Wildendürnbach bewirten hier oben die Besucher in wechselnder Reihenfolge. Heute ist der Sportverein an der Reihe: Männer in Fußballtrikot und Schürze nehmen Bestellungen auf, servieren Kracherl, Spritzer, Sportlerweckerl und hausgemachten Kuchen. Die Sonne knallt runter. Auf der Heurigenbank im Freien mit Blick auf Weinreben pausiert es sich schöner als im Partyzelt daneben. Gestärkt geht es weiter: Einmal rund um den Galgenberg und flott durch das Ortszentrum von Wildendürnbach. Auf den endlos langen Feldwegen zeigen sich weder Autos noch Menschen. Auf dem Weg nach Neudorf bei Staatz habe ich das Zirpen von Grillen im Ohr und das Geräusch von Gummireifen, die sich in den Kiesel arbeiten. Das Brummen eines Traktors lässt aber erahnen, dass man nicht alleine ist. Kurz vor Neudorf ziehen sich die Wolken zusammen, der Geruch von Regen liegt in der Luft. Schneller in die Pedale treten, immer schneller. Am Ende werde ich sogar noch von einem Rad fahrenden Menschen überholt. Von einem, der dem Veltliner nicht hinterher strampelt, sondern ihn produziert. Der Bauer im Blaumann begreift sein uraltes Puch-Rennrad auch nicht als stylishes Hipsterteil, sondern als das, was es ist: als das beste Verkehrsmittel vom Weingarten heim auf seinen Hof.