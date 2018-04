So fliegen Sie besonders günstig zu Thailands Traumzielen

Bangkok ab € 455,-

Mit dem Thai Airways Angebot für Reisepartner fliegen Sie bereits ab € 455,- nach Bangkok, nach Krabi ab € 478 und nach Chiang Mai und Phuket ab € 485. Aber wer reist schon gerne alleine? Deshalb gilt das Angebot für 2 - 8 gemeinsam Reisende. Buchbar bis 15. Mai 2018 für Reisen bis Ende September.

Erhöhte Flugfrequenz: Noch bequemer verreisen

Damit Ihnen Thailand nun noch näher ist, fliegt Thai Airways nun 5 x wöchentlich mit einer Boeing 787-8 Dreamliner von Wien nach Bangkok und weiteren 11 Zielen in Thailand.

Jeden Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag hebt eine Maschine um 14.35 Uhr in Wien ab und landet am nächsten Morgen um 05.35 in Bangkok. Rechtzeitig zum Weiterflug in das umfangreiche Thai Airways Streckennetz. Der Rückflug startet um 01.20 Uhr in Bangkok mit Ankunft in Wien um 07.15 Uhr.

Über Nacht nach Thailand mit dem Dreamliner

Erleben Sie die neue Art des Reisens an Bord der Boeing 787-8 Dreamliner. Wien ist die erste europäische Hauptstadt, die von Thai Airways mit einem Dreamliner angeflogen wird. Das Flugzeug zeichnet sich durch Geräumigkeit, geringen Kabinendruck und optimale Luftfeuchtigkeit durch revolutionäre Luftkontrollsysteme aus.

Das bio-zeitgesteuerte Beleuchtungssystem und größere Fenster schaffen ein angenehmes Raumklima. Kombiniert man diese bahnbrechende Technologie mit dem vielfach ausgezeichnetem THAI Service, ist Erholung an Bord garantiert.

Ihre Freiheit beginnt schon im Flugzeug?

Die Angebote für mehr Beinfreiheit in der Business Class sind jetzt besonders attraktiv!