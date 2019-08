Teneriffa: Umweltaktivisten bauen berühmte Steintürme ab

Es ist ein ungewöhnliches Bild: An die 150 Erwachsene schreiten zwischen mindestens ebenso vielen Steintürmen hindurch – und bauen diese ab. Fein säuberlich, Stein für Stein.

Diese Szenen spielten sich kürzlich am Rande des Playa Jardín in Puerto de la Cruz auf der Kanarischen Insel Teneriffa ab. Was wie eine vermeintlich bizarre Aufräumaktion wirkt, ist eigentlich Umweltschutz. Das berichtet das deutsche Magazin Spiegel in seiner Onlineausgabe.