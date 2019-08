Dumme Sachen, die Touristen tun - und Sie besser unterlassen sollten

Auf Island müssen Touristen mit ihren Mietwagen manchmal aus Flüssen oder Schlamm befreit werden. Das hat unter anderem dazu geführt, dass sich auf Facebook eine eigene Gruppe formiert hat, in der sich Nutzer über ahnungslose Mitmenschen auslassen, die auf Reisen die Gefahren von Gletschern, Geysiren und anderen Naturspektakeln unterschätzen. "Stupid things tourists do in Iceland". "Dumme Sachen, die Touristen in Island tun" - so heißt die Gruppe.