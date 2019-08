Die zehn schönsten Strände für Kinder in Europa

7. Sankt Peter-Ording, Deutschland

An der Nordsee befindet sich in Sankt Peter-Ording der gleichnamige Strand - Europas größte Sandkiste. Der zwölf Kilometer lange und bis zu zwei Kilometer breite Strand ist mit seinem Strandspielplatz der richtige Platz für Familien mit Kindern. Im Sommer gibt es kostenlose Kinderanimation, an den Strandspielen können Kinder ab vier Jahren teilnehmen.

Das ganze Jahr über gibt es Veranstaltungen am Strand, zum Beispiel das Drachenfestival.