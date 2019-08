Städtetripp: Ohne Anstellen zu Sehenswürdigkeiten und in Museen

London, London Eye

Very british ist die Aussicht vom eleganten London Eye — das eindrucksvolle Riesenrad am Rande der Themse. Wie ein Magnet zieht das riesige „Millennium Wheel“ Urlauber in seinen Bann und versammelt tagtäglich Menschenmengen vor seinen Gondeltüren. Kein Wunder, schließlich blicken Besucher nur dort in bodentief verglasten Kabinen in luftiger Höhe auf die Skyline der britischen Metropole. Um möglichst schnell in den Genuss der spektakulären Aussicht zu kommen, lohnen sich Online-Tickets, die direkt an der Schlange vorbeiführen.