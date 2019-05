Designhotels müssen nicht teuer sein

Kroatien

Das Lone Designhotel liegt am Meer und Waldpark Zlatni Rt in Rovin. Das einzigartige Fünf-Sterne Lone Designhotel befindet sich auf sechs Ebenen direkt am Meer. Die Einrichtung verbindet schlichte Linien und funktionale Elemente mit der Schönheit der Umgebung und bietet von allen Zimmern und Suiten aus einen spektakulären Blick in die Natur. Dieser Effekt wird durch Spiegel und Glaswände in den Räumen erreicht. Die Inneneinrichtung aus Holz, Stein und Stoffen in natürlich sanften Farben steht in Kontrast zu den schwarz-weißen Wänden und Design-Tapeten. Die Möbel wurden vom kroatischen Studio Numen-Group exklusiv für das Hotel entworfen. 4 Tage inkl. Flug pro Person ab 370 Euro/F.