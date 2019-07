Die besten europäischen Städte für Urlauber 2019

Platz 1: Kiew hält die Poleposition

Die Goldmedaille im Ranking der besten europäischen Städte geht auch in diesem Jahr wieder an Kiew! In der ukrainischen Hauptstadt gibt es verhältnismäßig nicht nur nach wie vor die meisten Museen, sondern auch das größte Wellnessangebot pro Tourist. Zudem punktet Kiew bei der Shopping- und Restaurantvielfalt.

Ein weiterer Pluspunkt: der Touristenandrang in Kiew ist noch überschaubar – gerade einmal 0,41 Übernachtungsgäste gibt es pro Einwohner. Einzig in puncto Natur-Faktor musste Kiew seinen Spitzenplatz an Aarhus in Dänemark abtreten. Dennoch ist und bleibt die ukrainische Metropole eine der grünsten Städte Europas.