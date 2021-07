Ausbau für St. Martins Therme & Lodge

Die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) soll ausgebaut werden, teilte Landeshauptmann Hans Niessl am Donnerstag in einer Aussendung mit. Für die Erweiterung - geplant ist unter anderem die Errichtung von 130 zusätzlichen Betten - seien bereits 14 Mio. Euro Investitionsvolumen beschlossen worden. Genaue Pläne sollen Anfang nächsten Jahres präsentiert werden.

Die Erweiterung betrifft laut Niessl sowohl die Therme als auch die Lodge. Für die Therme sei beispielsweise eine einzigartige Sauna am See geplant.