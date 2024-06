So wird Mittsommer in Europa gefeiert

Der 21. Juni, der längste Tag des Jahres, läutet offiziell den Sommer ein. Die Sommersonnenwende wird in einigen Ländern groß gefeiert und bietet beeindruckende Naturschauspiele. Die Reisesuchmaschine Dohop verrät, wo sich das Mittsommerfest besonders schön erleben lässt.

Taghelle Nächte in Island

Im Norden Europas haben die Midsommar-Feierlichkeiten eine sehr große Bedeutung – besonders Island als der nördlichste Inselstaat hat im Sommer einiges zu bieten. Einmal sehen, wie das Abendrot direkt in das Morgenrot übergeht – das sind die taghellen Sommernächte in Island. Zwischen Mai und Juli wird es dort kaum dunkel, so kann dann auch um Mitternacht die atemberaubende Landschaft der Insel genossen werden.

Traditionelle Feiern im Norden

© knape/istockphoto

Auch in den anderen Ländern Nordeuropas sind die Midsommar-Traditionen sehr lebendig und finden in den verschiedenen Ländern in diesem Jahr zwischen dem 20. und 26. Juni statt. In Finnland wird zur Sommersonnenwende viel getrunken, gelärmt, musiziert und getanzt, denn nach altem Volksglauben fällt die Ernte besser aus, je mehr getrunken wird. Zudem soll der Lärm Glück bringen, weil so die bösen Geister vertrieben werden.

© TasfotoNL/istockphoto

In Dänemark, Norwegen und Schweden finden die Feste auf dem Land oder am Strand statt. Um die bösen Geister zu verjagen, brennt die ganze Nacht über ein Feuer. Die Menschen schmücken sich und ihre Häuser mit Gräsern, Blumen und Birkenzweigen, die der Mythologie nach besondere Heilkräfte besitzen sollen. In Schweden wird um einen geschmückten Baumstamm getanzt. Und unverheiratete junge Frauen pflücken sieben Sorten wilder Blumen von sieben verschiedenen Wiesen, die sie dann unter ihr Kopfkissen legen. Der Legende nach träumen sie in der Nacht dann von ihrem zukünftigen Ehemann.

Stonehenge gehört zu den sagenumwobensten Orten für die Sommersonnenwende. Am 21. Juni finden sich dort unzählige Menschen zusammen um zu musizieren, zu beten und für allerlei mystische Rituale. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Absperrung zu überwinden und direkt zu den Steinen zu gelangen.

Mitternachtsbaden in Spanien

Wen es eher in den Süden zieht, der sollte nach Spanien reisen – genauer nach Alicante. Dort findet am 23. Juni das südlichste Mittsommerfest in Europa statt. Die Feierlichkeiten beginnen meist schon zur Mittagszeit mit Feuer und einem Barbecue am Strand. Punkt Mitternacht gibt es ein ganz besonderes Schauspiel: Alle Feiernden gehen gemeinsam im Meer baden, um die Mittsommernachtssonne zu begrüßen.