Island: Was Pferde und Knoblauch gemeinsam haben

Hörður geht die ganze Sache etwas anders an. Wenn jemand einen Ausritt bei ihm buchen möchte, muss er zunächst tief in die Tasche greifen, unter 200 Euro gibt es hier nichts. Darin inbegriffen ist allerdings nach einer entspannten Begrüßung und Einführung auch eine Reitstunde, bei der Hörður seinen Gästen die Pferde näherbringt und ihnen Tipps für den Umgang gibt. „Ich möchte nicht nur, dass meine Gäste eine gute Zeit haben, auch die Pferde sollen gut behandelt werden“, sagt er. Während auf anderen Höfen die Pferde schon gesattelt bereitstehen, wenn die Touristen gerade ihr Auto auf dem Hof parken, sollte auf der Farm von Hörður mehr Zeit eingeplant werden. Nach dem Ausritt gibt es nämlich noch Essen. Entweder vom Grill oder aus dem Ofen wird das für Island typische Lamm serviert, in einem kuschelig warmen Raum sitzen die Gäste auf mit Fellen ausgelegten Bänken an einer langen Tafel und können sich noch über das Erlebte austauschen.

Der Farmer hört gern die Geschichten seiner Besucher, hat aber auch selbst eine bewegte Zeit hinter sich. Als erfolgreicher Bänker lebte er lange Zeit in den USA, in Deutschland und in Schweden, bevor er mit seiner Familie 2010 zurück nach Island kam. „Ich war gerade 50 Jahre alt geworden und wollte was Neues anfangen“, erinnert er sich. Keine Meetings mehr, kein Anzug mehr und kein Jetten um die Welt. Eine Farm und Pferde sollten es sein. Dabei hat er selbst gar nicht so viel Erfahrung mit Pferden gehabt, mit dem Anbau von Gemüse erst recht nicht. 23 Jahre lang war das Finanzwesen sein Zuhause. Ausgerechnet dann, als Island von der Finanzkrise erschüttert wurde, kehrte er dieser Welt den Rücken und kaufte die Farm. „Es war eine gute Zeit dafür“, sagt er schmunzelnd.