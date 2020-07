Island: Alles so unaussprechlich schön wie Laufaskirkja

Man glaubt, mitten in ein „Hobbit“-Filmset gestolpert zu sein, so viel Gras wächst auf den Dächern. Vermutet Elfen und Trolle hinterm nächsten Stein. Duckt sich innerlich vor grimmigen Wikingern, die aus Häusern stürmen und „Huh!“ schreien. Grasbedeckte Dächer wie in Laufaskirkja (Bild) sind typisch für den nordischen Inselstaat. Und überhaupt: diese Namen. Orte heißen Stykkishólmur, Vulkane Eyjafjallajökull und natürliche Pools Seljavallalaug. Das gibt Touristen bei der Aussprache zwar kalt-warm, die landschaftlichen Reize der abgeschiedenen Nordatlantik-Insel und die Bräuche und Traditionen zogen aber immer mehr Besucher in ihren Bann. Bis heuer. Im April 2019 kamen 120.000 Reisende nach Island – im heurigen April waren es noch exakt 924, die niedrigste Zahl seit 1961. „Jetzt sorgen wir uns eher über Untertourismus“, sagt die isländische Tourismusministerin Thordis Kolbrun Gylfadottir. Andererseits ist Island dünn besiedelt, man könne „Natur ohne große Massen“ erleben.