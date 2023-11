„I can take some more“ stöhnt eine tiefe Stimme von weiter hinten, während ein Hundertkilo-Schwergewicht allen Klischees den Kampf ansagt und mit einem leicht verzweifelten „That was too much“ die Tür wieder aufstößt. Draußen steht in einem Holzverschlag ein altes Klavier, an der Wand hängt eine Gitarre. Zwei nackte Männer sitzen nebeneinander auf einem kleinen Hocker und spielen vierhändig Jazz. Dass die Finnen als das glücklichste Volk der Welt gelten, wundert einen hier keine Sekunde mehr.

➤ Mehr lesen: Pyhrn-Priel Skifahren mit Kindern