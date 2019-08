Sommerbücher: Acht Tipps für die Urlaubslektüre

Spanien/Mallorca: „Hotel Laguna“ von Alexander Gorkow

Alexander Gorkows melancholische Familiengeschichte ist eine Liebeserklärung an Mallorca, an Ferien und Träume der Kindheit. Nach mehr als dreißig Jahren kehrt Alexander Gorkow in sein Kindheitsparadies zurück, das Dorf Canyamel an der Nordostküste Mallorcas. Gemeinsam mit Mutter, Schwester und Vater, einem gütigen wie exzentrischen Patriarchen, verbrachte das Kind hier prägende Urlaube. Als preisgekrönter Reporter und vom Leben gezeichneter Familienvater reist Alexander Gorkow wieder nach Mallorca. Eine moderne Tragikomödie über Urlaube und die ewige Sehnsucht nach dem Meer nimmt ihren Lauf. Preis ca. 22 Euro.