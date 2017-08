Singapore Airlines: Stilvolles Safety-Video erobert das Netz

Der kreative Kurzfilm, der alle wichtigen Elemente der herkömmlichen Sicherheitsanweisung enthält, nimmt Flugreisende mit auf eine virtuelle Reise nach Singapur. In verschiedenen Szenen, die an ikonischen Schauplätzen der Stadt gefilmt wurden, werden die Passagiere zum Schließen des Sitzgurtes, zur Handhabe der Schwimmweste und dem Umgang mit der Sauerstoffmaske angeleitet.

Dazwischen offenbart sich dem Zuseher ein farbenfroher Film, der wahrlich schön anzusehen ist. Ausgestrahlt wird der Clip ab Ende des Jahres.

Quantas macht's vor

Die nationale Fluggesellschaft des Stadtstaates ist nicht die erste Airline, die sich in kunstvollen Safety-Videos übt. Die australische Fluglinie Quantas veröffentlichte bereits vergangenes Jahr ein Video, das Sicherheitstipps und Schauplätze in Down Under zusammenbrachte. Bisher haben über 430.000 Menschen den Kurzfilm auf Youtube angesehen.

Vor sechs Monaten folgte eine neue Version des Videos im ähnlichen Stil. Der sechsminütige Clip steht derzeit bei 200.000 Klicks.