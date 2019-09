Sieben Reise-Trends: Abenteuer statt Mainstream

Der klassische 14-Tage-Badeurlaub an einem Ort am Meer ist passé, die Österreicher suchen im Urlaub verstärkt das Besondere, das Abenteuerliche. Es gehe allgemein weg vom "Mainstream-Tourismus", sagte Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Wir haben die wichtigsten Trends kurz zusammengefasst.

1. Weg vom Mainstream-Urlaub. Gefragt sind unbekanntere Destinationen, wo Abenteuer, Baden und Kultur vereint werden sollen.

2. Offener gegenüber Unterkunftswechsel. Die Österreicherinnen und Österreicher sind bereit, öfters Hotel zu wechseln, um mehr zu sehen.

3. Es wird vermehrt sehr früh oder sehr spät gebucht. Insgesamt gibt es im Buchungszyklus eine Verschiebung weg von der Mitte hin hauptsächlich zu den speziellen Frühbucher-, aber auch wieder Last-Minute-Angeboten. Der klassische 14-Tage-Sommerurlaub gehe zurück.

4. Businessclass wird auch privat gebucht. Die Österreicher leisten sich bei Langstreckenflügen immer öfter Businessclass statt "Holzklasse".

5. Kleingruppenreisen boomen. Beliebt mit Reiseleiter, "damit sich der Kunde um nichts mehr kümmern muss". Vorteil: Höhere Sicherheit und organisatorische Unterstützung.

6. Studienreisen immer beliebter. Ruefa verzeichnet hier zweistellige Zuwachsraten, "die Sommerakademie ist ausgebucht", so Krahl.

7. Expedition statt Kreuzfahrt. Kunden suchen vermehrt nach speziellen Reiseformen. Anstatt klassischer Kreuzfahrtschiffe werden Expeditionskreuzfahrten mit kleineren Schiffen von gleichem Komfort, aber weniger Rundumangebot beliebter. Bei den Hurtigruten, der norwegischen Postschifflinie, konnten Zunahmen im hohen zweistelligen Bereich verzeichnet werden.