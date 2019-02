Schnulzenfaktor 100: Die schönsten Rosamunde-Pilcher-Orte

Eine junge Frau trifft einen attraktiven Mann. Es gibt Schwierigkeiten und einen imposanten Landsitz oder am besten gleich ein Schloss. Und am Ende fallen sie sich in die Arme und küssen sich.

Mehr als 100 Filme, immer nach dem gleichen Muster gestrickt, lockten Millionen vor die Fernseher. Viele behaupten, die Filme "nur wegen der schönen Landschaft" zu sehen. Kann man verstehen, sind sie doch tatsächlich traumhaft. Nun ist die Meisterin der Schicksalsschläge im Alter von 94 Jahren gestorben.