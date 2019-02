Nachruf auf Rosamunde Pilcher: Schlagerstar der Literatur

Rosamunde Pilcher hat Funktionsliteratur geschrieben, und das ist hier alles andere als abwertend gemeint. Es ist eine Auszeichnung.

Die Britin hat Bücher geschrieben, die so gefahrlos, vorhersehbar, aber zugleich hoch artifiziell, fast gespreizt durch das Leben anderer Familien, anderer Beziehungen führen, dass sie auch als Sonntagabend-Fernsehunterhaltung bestehen können. Und so ein Wochenende beschließen, das man vielleicht angestrengt mit der eigenen Familie oder, trauriger, ohne diese verbracht hat. Bücher, bei denen Kitsch und Klischee kein Mangel, sondern ein Sicherheitsversprechen in unsicheren Zeiten (in der Welt da draußen, in der eigenen Zukunft, im Scherbenhaufen der eigenen Biografie) sind.