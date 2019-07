Schlägerei unter Deutschen auf Kreuzfahrtschiff um Pool-Liege

Es ist ein müder Witz, Deutsche würden sich im Urlaub Liegen mit einem Handtuch reservieren. Und manchmal doch bittere Realität.

Im Winter kam es auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung Mauritius zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen deutschen Passagieren. Nun verhandelt das Amtsgericht Auerbach im Vogtland (Bundesland Sachsen) den kuriosen Gerichtsstreit.

Was war passiert? Eine ältere Dame wollte zwei Liegestühle für sich und ihren gut 70-jährigen Mann belegen, schreibt bild.de. "Plötzlich" sei eine Handtasche an der Frau vorbeigeflogen - auf eine der Liegen. "Die Ehemänner gerieten darüber so sehr in Streit, dass es zu Unterarmsverletzungen beim älteren Herrn kam", wird Inge Bahlmann, Direktorin des Amtsgerichts Auerbach in dem Bericht zitiert.