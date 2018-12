Ohne Jetlag den Winter in der Sonne genießen

Info

Anreise Direktflüge Wien– Kapstadt mit Austrian bis April 2019 jeweils Dienstag und Samstag nonstop mit Boeing 777. Economy Class ab 550 €, Premium Economy ab 860 €, Business Class ab 2060 €. austrian.com

Beste Reisezeit Von Oktober bis April. Klimatisch sind Reisen in jeder Jahreszeit möglich. Kapstadt und die Kapprovinzen weisen mit mediterranem Klima keine extremen Temperaturschwankungen auf. Durch die Lage auf der Südhalbkugel sind in Südafrika die Jahreszeiten zu denen in Europa genau umgekehrt.

Tipps Kochkurse im Privathaushalt Cuisine Safari Tour coffeebeansroutes.com/tour-cape-town-cuisine-route/

– Kochen im Bo Kaap, www.lekkakombuis.co.za/



Angebot Raiffeisen-Reisen bietet 6 Tage Kapstadt: Austrian-Direktflug in der Economy Class, Abflüge 2019: 29.1. und12.3.: 4 ÜN/F im 3*Hotel ab 999 €/P.

– 9 Tage „Trendy Kapstadt“: Austrian-Direktflug in der Economy Class, Abflüge 2019: 9.3. und 23.3., 7 ÜN/F im DZ im 4*Radisson Red, Ausflüge und Besichtigungen, Weinverkostung mit Mittagessen, Eintrittsgebühren, deutschspr. Reiseleiter ab 2245 € pro Person.

Details: In allen Raiffeisen Reisebüros, Tel. 0800/ 66 55 74, info@raiffeisen-reisen.at oder unter www.raiffeisen-reisen.at

Auskunft www.capetown.travel, www.southafrica.net