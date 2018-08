Ryder-Cup-Luft in Paris schnuppern

Der Albatros Course ist für jeden Golf-Liebhaber ein absoluter Leckerbissen. Was den Platz aber so besonders macht, ist der Gedanke, dass schon bald die besten Golfer der Welt beim größten Turnier, das alle zwei Jahre in einem anderen Golfclub ausgetragen wird, spielen werden. Das macht auch das Flair des Platzes aus. Denn, so einen Schlag mit dem Eisen aufs Grün oder so einen 5–Meter-Putt könnte auch Rory McIlroy oder Tiger Woods (wenn er Jim Furyks Captains Pick ist) an dieser Stelle machen.