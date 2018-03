Barcelona abseits der Touristenpfade

Im Poble Sec ist er richtig: „Palo Cortao hat eine köstliche Auswahl an Tapas, mein Favorit ist der Butterfisch mit Kapern“. Die Ceviche isst Schallert am liebsten im Lascar, seinen Kaffee trinkt er in der Bar Vidal. Wenn man ihm so beim Erzählen über sein Grätzel zuhört, wird man von seiner Begeisterungsfähigkeit schnell angesteckt.