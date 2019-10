Nobu Barcelona: Wo Luxus-Liebhaber jetzt absteigen

Vor allem Gourmets ist der Name Nobuyuki „Nobu“ Matsuhisa schon lange ein Begriff, aber auch Fans von Designhotels haben sich den Starkoch bereits gemerkt. Denn gemeinsam mit dem Schauspieler Robert De Niro und Filmproduzent Meir Teper (From Dusk Till Dawn) hat der Japaner schon Häuser in London, Marbella und Ibiza eröffnet und nun eben auch in der spanischen Metropole Barcelona. In bester Lage für Touristen: in Eixample nahe der Plaza de España und der bekannten Promenade Las Ramblas, aber trotzdem abseits vom Trubel.