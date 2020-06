Neue Donau: Der 37-Minuten-Urlaub

Das Freibad ist bekanntlich die Karibik des kleinen Mannes. Ohne Piraten und ohne Importbegrenzungen für Tschick. Klingt ideal, ist es aber nicht, denn was man sich an Anreisezeit erspart, schlägt sich in Anstellzeit negativ zu Buche: An der Badkassa, an der Wasserrutsche, bei den Kästchen... Kurz: Ich mag Freibäder nicht. Ich fühl mich dort nicht frei, sondern gestresst. Legebatterie-Syndrom. Tupperware-Overkill. Badewaschl-Diktatur. Kinder-Pipi.

Für meinesgleichen hat Gott (oder Leopold Gratz) die neue Donau geschaffen - als Freibad für Freibad-Agnostiker! Das Prinzip liegt auf der Hand: Reinhupfen reicht. Mehr wird nicht geboten; auch keine Ö3-Sommerhit-Beschallung. Gut.

Da niemand Eintritt zahlt, fühlt sich niemand verpflichtet, die Tageskarte bis zum Hautkrebs-Stadium auszunutzen und den ganzen Tag in der Sonne zu brutzeln. Vielen genügt eine Stippvisite. Die Publikumsfluktuation ist folglich hoch, etwaige Ungustln am Nachbarhandtuch sind meist weg, bevor sie nerven können.