Mit dem Trabi durch Krakau: Eine Zeitreise in die Geschichte

Wer ab Österreich mit dem Auto nach Krakau fährt (sehr zu empfehlen), kommt auch an Kattowitz, Hauptstadt der Provinz Schlesien, vorbei. Das einstige Zentrum der Industrialisierung und des Kohlebergbaus mausert sich immer mehr. Auch für Touristen. In den 1970ern war Kattowitz Polens sozialistische Vorzeigestadt mit breiten, von Hochhäusern flankierten Trassen zwischen großzügigen Grünflächen. Interessant sind die Jugendstilgebäude der Altstadt, das Backstein-Arbeiterviertel Nikiszowiec und die runde Konzert- und Freizeithalle Spodek – auch „fliegende Untertasse“ genannt. Besonders spannend aber ist die Transformation von postindustrieller Umgebung in sehenswerte Kulturdenkmäler.