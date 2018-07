Mexiko: Kulturstätten im Hochland der Vulkane

Auf dem Areal nebenan befinden sich zwei Museen, eines mit modernen, eines mit antiken Skulpturen.

Nicht versäumen sollte man einen Besuch im Restaurant „Mama Elena“, das mexikanische Küche in zeitgemäßer, leichter Form interpretiert. Architektonisch beeindruckend ist ein modernistischer Museumsbau in Cholula. Dessen Innenleben ist allerdings weniger trendig: Die barocken Kunstwerke sind für Europäer nicht wahnsinnig aufregend, gehören sie bei uns doch zum Alltag. Sollten sie dennoch Geheimnisse bergen, so kann sie nur ergründen, wer Spanisch spricht. Englische Texte sucht man in dem Museum vergeblich.