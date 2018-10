Schlafen, wo einst Madonna wohnte

Kensington ist berühmt für seine Promidichte. Auch Madonna und Guy Ritchie nannten den Londoner Stadtteil während ihrer Ehe ihr Zuhause. Im frühen Stadium ihrer Ehe, in den späten 1990ern. Fans der Pop Diva und des berühmten Regisseurs können jetzt die Zwei-Schlafzimmer-Villa in der Queen’s Gate Mews über die Plattform Homeaway mieten und sich die Frage beantworten, wie es wohl wäre, ein Promi-Leben zu führen. Natürlich nur, wenn sie einen entsprechenden Preis dafür hinblättern: Durchschnittlich kostet eine Nacht in der Villa derzeit 827 € pro Nacht.