Kleine Neuerungen und Klassiker locken zum Grazer Advent

Im Zentrum des Platzes steht - wie jedes Jahr - der Weihnachtsbaum: Eine 29 Meter hohe Fichte ist es diesmal, 200 Jahre soll sie laut Jahresringzählung auf der Zechneralm (Gemeinde St. Stefan ob Leoben am Grundbesitz von Franz Mayr-Melnhof-Saurau) gewachsen sein. Am 30. November um 16.30 Uhr wird der Baum, der von der steirischen Jägerschaft zur Verfügung gestellt wurde, um 16.30 Uhr erstmals illuminiert. Rund 25.000 Lichter der Energie Steiermark werden den Baum zum Leuchten bringen, führte Maieritsch aus.

Die Advent- und Weihnachtsmärkte in der Altstadt rechts und links der Mur öffnen am 22. November. Erstmals ist der "Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz" (im Bezirk Gries, Anm.) mit dabei. Hier wird Augenmerk auf nachhaltige Produkte gelegt. Rund 15 Aussteller bieten ihre Designprodukte an, in zwei Hütten werden Punsch, Kekse und belegte Brote sowie gefüllte Teigtaschen angeboten. An den Wochenenden werden Workshops für Erwachsene und Kinder im benachbarten Cafe "Omas Teekanne" angeboten.