Almkulinarik vom Fernsehkoch

Ob er in zehn Minuten zurückrufen darf, er sei noch beschäftigt. Bereits zwei Minuten später läutet das Telefon: „ Richard Rauch, jetzt hab’ ich Zeit.“ Im Leben des 34-jährigen Südoststeirers ging es stets schnell. Früh als „Wirt des Jahres“ ausgezeichnet, folgte 2006 die erste Gault&Millau-Haube für den „Steirawirt“ in Trautmannsdorf, Bad Gleichenberg. Seit 2014 kocht Rauch im ORF bei „schmeckt perfekt“, seit zwei Jahren ist er Juror in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“. Und jetzt die Hüttengerichte.

„Die Almkulinarik ist aus einem Jux entstanden – und schlägt jetzt große Wellen“, freut sich Rauch. Impulsgeber war Mathias Schattleitner von der Tourismus-Region Schladming-Dachstein. Idee: Der Haubenkoch entwickelt gemeinsam mit Hüttenwirten je ein besonderes Almgericht. Die Wirte bieten ihr spezielles Gericht „by Richard Rauch“ die ganze Saison hindurch in ihrer Hütte an. Was früher Erbsensuppe, Skiwasser und Germknödel war, ist heute Haute Cuisine in den Bergen.