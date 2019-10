Jetzt aber wirklich? In einem Jahr soll der Flughafen BER öffnen

Hinter dem Schreibtisch des Berlin-Brandenburger Flughafenchefs hängt dieser Tage ein Luftbild des neuen Großflughafens von Peking. Nach vier Jahren Bauzeit haben die Chinesen den Mega-Bau jetzt in Betrieb genommen. Am Großflughafen BER in Schönefeld wird seit 13 Jahren gebaut, mal mehr und mal weniger. In einem Jahr will Engelbert Lütke Daldrup den Problemflughafen nun aber an den Start bringen.

Kann Daldrup den Vergleich mit China überhaupt noch hören? "20.000 Menschen sind zwangsumgesiedelt worden", sagt Lütke Daldrup mit Blick auf Peking im Interview der Deutschen Presse-Agentur. In einer Demokratie dagegen gebe es Beteiligungsrechte, rechtsstaatliche Verfahren, und auch deshalb wesentlich längere Planungszeiten. "Aber natürlich kann man schon ein bisschen neidisch werden", sagt der Berliner Flughafenchef. "Auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unserer Bauwirtschaft können wir mittlerweile von China etwas lernen."