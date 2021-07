Einreise ohne Visum: Welche Reisepässe am mächtigsten sind

Was bringt der Brexit?

Jetzt, wo der Brexit - zumindest theoretisch - nur noch wenige Wochen entfernt ist, steht die Frage im Raum, wie sich dies auf die Migration nach und von Großbritannien auswirken wird. Zwei Szenarien werden von der Oxford University angeführt: In beiden Fällen wird es bis mindestens Dezember 2020 eine Art Übergangsphase geben, in der die Reisefreiheit der EU-Bürger für Großbritannien mehr oder weniger so wie bisher gehandhabt weiterlaufen wird. Ab dann dürfte es für EU-Bürger jedoch wesentlich schwieriger werden, sich dauerhaft anzusiedeln.

V.A.E. als Aufsteiger

Größter Aufsteiger im vergangenen Quartal waren die VAE, die um fünf Plätze auf Rang 15 kletterten. "Die VAE können vielleicht nicht mit Saudi-Arabien - dem regionalen Hegemon - in Bezug auf militärische Stärke und wirtschaftliche Macht mithalten, doch sie sind unangefochten die sanfte Macht unter den Golf-Staaten", heißt es.