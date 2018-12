Wohin die Reise 2019 geht, könnte in den Sternen stehen

Wassermann (21. Januar 2019 – 19. Februar 2019)

Temperamentvoll wie Wassermänner sind, können sie es kaum erwarten, 2019 die nächste Reise anzutreten. Vor allem im Januar, März, Juni, September und Oktober gehen Venus, Mars und Jupiter für sie in die Vollen. Einer erlebnisreichen Rundreise durch Spanien, einer Rallye in Afrika oder dem langersehnten Tauchkurs in Australien steht somit nichts im Wege. Das ist gleichzeitig das Mindestmaß an Aktivität, das Wassermänner 2019 zur Begeisterung brauchen. Trotzdem gönnen sie sich im kommenden Jahr auch bewusst Phasen, in denen sie vor allem auf Achtsamkeit setzen. Denn auch in einer Hängematte kann es spannend sein, wenn man all seine guten Einfälle notiert und stetig an der nächsten Traumreise feilt.



To do für die Bucket-List: Wassermänner tanzen in diesem Jahr endlich Samba in Rio de Janeiro und besuchen im Sambodrom den alljährlichen Höhepunkt des brasilianischen Karnevals: die Parade der besten Sambaschulen.