Fenstertage clever nutzen: So machen Sie 2019 mehr Urlaub

Wer nicht gerade dazu neigt, seinen Urlaub anzusammeln, sondern bis aufs Letzte auszureizen, sollte sich diese Rechnungen von Tui einmal genauer anschauen:

Ostern: Ostern fällt im kommenden Jahr in den April, so dass vielerorts schon frühlingshafte Temperaturen herrschen, vor allem rund ums Mittelmeer. Sportler können den Urlaub beispielsweise für Radtouren oder zum Wandern nutzen. Mit nur vier Urlaubstagen erhalten Berufstätige insgesamt zehn freie Tage. Da zahlt sich auch schon eine Fernreise in die Vereinigten Arabischen Emirate oder in die Karibik aus.

Christi Himmelfahrt und Pfingsten: Wer zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag sechs Tage frei nimmt, kann zwölf Tage Urlaub planen. Damit lohnt sich bereits eine Fernreise, zum Beispiel nach Bali, Sri Lanka oder Florida. Rund ums Mittelmeer herrschen ebenfalls schon Badetemperaturen und die Natur steht zudem in voller Blüte.