Iguaçu: Die besseren Niagarafälle

Wer am Fuße des Teufelsschlunds, eine etwa 700 Meter lange Schlucht, steht, kann in die Zukunft blicken. In diesem Moment ist gewiss, das Rauschen der Wassermassen – 14 Kaskaden stürzen bis zu 82 Meter in die Tiefe – wird noch jahrelang beim Gedanken an die Iguaçu Wasserfälle im Ohr bleiben.

Foto: /Caroline Kaltenreiner Die Fälle, die an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien liegen, sind vielleicht weniger bekannt als die Niagarafälle, aber viel spektakulärer. Von der Breite (2700 Meter) und der Anzahl der Fälle (275 Wasserkaskaden) sind es die größten der Welt und liegen in einem als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesenen subtropischen Nationalpark.

Foto: /Caroline Kaltenreiner Mehr als 2000 geschützte Tier- und Pflanzenarten haben hier ihr Zuhause, darunter handflächengroße Blaue Morphofalter, freche Nasenbären, die gerne in den Taschen unachtsamer Touristen nach Essen suchen, oder Kapuzineraffen. Feiner Sprühnebel sorgt für Regenbögen. Zwei Tage für die Entdeckung dieses Paradieses sind Pflicht, denn es gibt drei verschiedene Arten das Naturwunder zu besichtigen: Zu Land, zu Wasser und aus der Luft – von Brasilien und Argentinien aus. Am besten man macht alles.

Panorama oder Action

Foto: /Caroline Kaltenreiner Das "unaufgeregteste" und trotzdem aufregend ist, zu Fuß zu den Fällen zu gehen. Hier sollten sich Besucher unbedingt von beiden Seiten nähern. Von der brasilianischen Seite spaziert man etwa einen Kilometer von unten an die Fälle – sicher die Seite, die für Fotos die schönste ist – und wer sich traut, kann über einen Steg sehr nah zum Fuß des Teufelsschlunds (Garganta del Diablo) gelangen. Achtung: Elektronische Geräte einpacken und Regenponcho überziehen – der Sprühregen macht patschnass. Der Anblick und das Gefühl sind es aber wert, und die Kleidung ist schnell wieder trocken, wenn’s einen doch erwischt.

Foto: /Caroline Kaltenreiner Die argentinische Seite verspricht das größere Erlebnis. Besucher gehen über einen Steg bis zur Fallkante des Teufelsschlunds. Schaut man dem Wasser beim Fallen zu, kann einem von der gewaltigen Kraft leicht schwindlig werden. 40 Prozent des Wassers rauschen alleine in dieser Schlucht hinab.

Interessant: Die argentinische Seite kann barrierefrei besichtigt werden und ist auch in Brailleschrift beschildert.

Foto: /Caroline Kaltenreiner Wem das nicht reicht, der kann auch einen Helikopter-Flug buchen und sollte unbedingt einen Platz am Fenster wählen, denn der Hubschrauber kommt den Fällen sehr nahe – auch in Schräglage. Ein Erlebnis, das auf dem Mittel-Sitz nicht wirkt. Der Preis für den zehnminütigen Flug schwankt sehr stark, man sollte sich vorher Gedanken machen, was man bereit ist, maximal zu zahlen (Der Autorin sind Preis-Schwankungen von umgerechnet 60–250 Euro bekannt).

Foto: /Maria Gurmann Die actionreichste Variante ist mit dem Boot. Klar ist: Trotz des Plastik-Regenschutzes, den man am Eingang bekommt, sind danach alle nass bis auf die Knochen. Also am besten gleich die Badesachen einpacken und Elektronisches und übriges Gepäck im Schließfach am Eingang verstauen. Die Schlauchboote brausen vorbei an bizarren Geröllmassen unmittelbar vor die Wasserfälle, um die herabstürzenden Massen zu bestaunen. Umhüllt vom Wassertropfen wie bei einem Regenguss, glaubt man fast in die Fälle einzutauchen. Unvergesslich.

Foto: /Caroline Kaltenreiner Tipp Wer im Belmond Hotel das Cataratas nächtigt, kann die Fälle außerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Highlight ist die Vollmondtour mit Mond-Regenbogen. www.hoteldas-cataratas.com

Info

Foto: KURIER Grafik Anreise via São Paulo nach Foz do Iguaçu; www.checkfelix.at

Währung 1 € = ca. 3,6 Reais (BRL)

1 € = ca. 16,16 Peso (ARS)

Grenzüberschreitung Ist unkompliziert, man muss lediglich ein Formular ausfüllen und bekommt einen Stempel in den Pass. Regelmäßiger Stadtbus zwischen Foz und Puerto Iguazú.

Beste Reisezeit Hauptsaison von Ende Nov. bis Mitte März. Danach ist es ca. bis Juni schön und ruhig.

Gesundheit Für Brasilien sind keine Impfungen vorgeschrieben, ob Gelbfieberimpfung oder Malaria- prophylaxe sinnvoll sind, bitte mit Tropenmediziner besprechen.

Angebot Ein Besuch von Iguaçu ist Teil einer 18-tägigen Lernidee-Erlebnisreise in Brasilien mit 6-täg. Amazonas-Kreuzfahrt, ab 6190 €/P.

– Termine 2016: 2.–19. Oktober

– Termine 2017: 26. Feb.–15. März; 2.–19. April

– Buchung: Raiffeisen Reisen, 01/ 313 75-82 oder buze@raiffeisen-reisen.at

Auskünfte www.visitbrasil.com