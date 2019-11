Hinterstoder: Neue Direktverbindung mit dem Zug zur Weltcuppiste

Interessant ist das nicht nur für die Ski-Tagesausflügler, sondern auch für die Besucher den 10. Weltcup-Winters in Hinterstoder. Am 29. Februar findet dort um 12:30 Uhr der Super-G der Herren und am 1. März ab 9:45 Uhr die Alpine Kombination der Herren statt (Super-G und Slalom). Dann geht es wieder die dreieinhalb Kilometer lange Hannes-Trinkl-Strecke mit einem Gefälle von bis zu 60 Prozent herunter.