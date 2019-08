Einzigartiges Panorama: Die zehn teuersten Ausblicke der Welt

Der Donauturm in Wien landet im internationalen Vergleich auf Platz 45. Wer die Aussicht auf 165 m Höhe genießen will, muss dafür 14,50 Euro zahlen. Günstiger kommt man auf den Müncher Olympiaturm, 7,70 Euro kostet der Zutritt zur Aussichtsetage. Der Pariser Eiffelturm belegt Platz 16 mit einem Preis von 25,50 Euro. Viel Panoroma für wenig Geld gibt's in Riga: 3,70 Euro kostet der Eintritt in den 368 m hohen Fernsehturm.