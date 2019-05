E-Scooter im Urlaub: Fünf Tipps, wie Sie Strafen vermeiden

4. Auf landestypische Regeln an

Die Vorschriften in den Ländern Europas unterscheiden sich teils stark. "Wer die E-Tretroller als Tourist im Ausland nutzt, sollte sich vorab unbedingt über die örtlichen Vorschriften informieren", weiß ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Zudem gebe es in vielen Ländern Europas keine speziellen Regeln für Lenker von E-Scootern. In Tschechien sind sie Fahrrädern gleichgestellt, in Slowenien und der Schweiz gelten die gleichen Regeln wie für E-Biker", so Pronebner. "Fahrradwege dürfen allerdings in allen befragten Ländern von E-Tretroller-Lenkern benutzt werden." In den Niederlanden und der Schweiz müssen die Lenker der E-Roller mindestens 16 Jahre alt sein. Mit der Ausnahme Portugals besteht in keinem der befragten Länder Helmpflicht für Erwachsene.