freizeit-Test: E-Scooter zum Mieten

Bremsleistung sehr gut

Anbieter Bird: Das US-Unternehmen Bird ist weltweit bereits in 100 Städten vertreten und gilt als Scooter-Pionier. In Wien kommen bei Bird derzeit die Scooter des chinesischen Herstellers Xiaomi zum Einsatz – die Beschleunigung ist gut, die Bremsleistung dank Scheibenbremse sehr gut. Und die nächste, verbesserte Generation der Scooter ist bereits in den Startlöchern. Die App ist schlicht und ohne Bugs. Mit Bird kann man nur in den Bezirken innerhalb des Gürtels herumkurven.