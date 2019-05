Die schönsten Radwege in Deutschland

Der Elberadweg

Die Elbe ist einer der bekanntesten und längsten Flüsse in Deutschland. Wer sich für den Elberadweg entscheidet, kann sich auf eine Strecke von 860 Kilometern einstellen. Selbstverständlich muss niemand die gesamte Strecke mit dem Rad fahren. Für alle, die es dennoch probieren wollen, beginnt der Weg in Schöna in Sachsen und endet in Cuxhaven in Niedersachsen. Die Route führt unter anderem an den UNESCO-Welterbestätten Dessau, Wittenberg und Dresden vorbei sowie an kleinen wie großen Hansestädten. Landschaftlich besonders beeindruckend sind die Sächsische Schweiz und das Wattenmeer. Der Schwierigkeitsgrad der Fahrradroute wird insgesamt als leicht eingestuft.